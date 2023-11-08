نزل الآن تردد قناة اليرموك 2023 الجديد على النايل سات واتفرج على مسلسلاتك وبرامجك ببلاش

تردد قناة اليرموك 2023 هو محط اهتمام الكثير من المواطنين في الوطن العربي، بل والأخص المتابعين للمسلسلات التركية، حيث القناة متخصصة في نقل عدد من المسلسلات والتي على رأسها مسلسل قيامة عثمان، حيث منتظر عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135 على المواطنين غدًا على القناة، فما تردد هذه القناة ومواعيد عرض المسلسل.

تردد قناة اليرموك 2023

قناة اليرموك الفضائية هي أحد القنوات الأردنية المتخصصة في نقل عدد متنوع من المسلسلات والبرامج المعروفة على شاشتها، حيث تقدم القناة بثها بجميع دول الوطن العربي، وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات، حيث يأتي تردد القناة وفقًا للإحداثيات التالية:

القمر الصناعي لقناة اليرموك نايل سات.

تردد القناة الحالي هو 11678.

ناحية الاستقطاب الحالية هي العمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة اليرموك 2023؟

عملية لقط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات لا يحتاج منك إلى أي وقت، حيث كل ما تحتاج إليه هو معرفة الإحداثيات الخاصة بالتردد، ثم تحميل التردد كالتالي:

الخطوة الأولى هي الضغط على الريموت الخاص بجهاز الاستقبال، وتحديدًا “زر القائمة”.

تختار قائمة الأقمار الصناعية والتي من خلالها تحدد عرب سات أم نايل سات أم هوت سات أم أي قمر صناعي آخر.

ابدأ فعليًا في إضافة تردد قناة اليرموك الأردنية وفقًا للإحداثيات المذكورة بالأعلى.

يتم البحث بعدها عن القناة وحفظها على جهازك.

مع العلم أن القناة تنقل مسلسل قيامة عثمان الجزء الجديد من المسلسل يوم الخميس باللغة العربية، وذلك بعد عرضه يوم الأربعاء باللغة التركية، حيث مقرر إذاعة المسلسل الساعة التاسعة والنصف م.