اضبط الان تردد قناة “اليرموك 2023” الناقلة للحلقة 135 من مسلسل قيامة عثمان 

تقوم قناة اليرموك الأردنية بتقديم مجموعة متميزة من البرامج والمسلسلات التي تشغل بال عدد مختلف من المشاهدين، ومن ضمن ما يعرض على شاشة القناة هو مسلسل قيامة عثمان الحائز على متابعة كبيرة للغاية في مصر والوطن العربي، الجديد بالذكر أن القناة قد تم تأسيسها في عام 2012 ومن ذلك الحين حققت شهرة واسعة في كافة أرجاء الوطن العربي وأصبح البحث يزداد عنها في مختلف الأقمار الصناعية وخاصة النايل سات، الأشهر في الوطن العربي، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال تردد قناة اليرموك على النايل سات لمتابعة حلقات مسلسل قيامة عثمان.

تردد قناة اليرموك 2023 الناقلة للحلقة 135 من مسلسل قيامة عثمان

يمكنكم الآن استقبال قناة اليرموك الاردنية لمتابعة جميع حلقات مسلسل قيامة عثمان وعدد آخر من المسلسلات والبرامج الهامة والتي يتابعها المشاهدين، على جهاز الرسيفر الخاص بك على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11678.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

البرامج والمسلسلات التي يتم عرضها على شاشة قناة اليرموك

تقوم قناة اليرموك الأردنية بتقديم مجموعة متميزة ومتنوعة من المسلسلات والبرامج عبر شاشتها وذلك لتلبي كافة احتياجات المشاهدين من مختلف الفئات، وتعد من أبرز ما يتم عرضه ما يلي:

مسلسل قيامة عثمان.

مسلسل كوت العمارة.

مسلسل قيامة أرطغرل.

مسلسل عاصمة عبد الحميد.

مسلسل المؤسس عثمان 2.

برنامج سلسلة التفسير.

برنامج سيرة المصطفى.

برنامج العودة إلى الطبيعة.

برنامج بيتكم عامر.

برنامج التغريبة الفلسطينية.

برنامج أعرف عدوك.

برنامج استوديو اليرموك.

برنامج دين ودنيا.