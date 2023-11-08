مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135 الجزء الخامس على قنوات الفجر الجزائرية واليرموك وATV التركية

مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التركية الشهيرة للغاية والتي حازت على اعجاب الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب قصة المسلسل والتي تحكي عن المؤسس عثمان مؤسس الدولة العثمانية والذي اشتهر بقوة في فترة خلافته وخاض العديد من المعارك ضد اعدائه ومنافسيه واستطاع الفوز والانتصار بها وحقق الشهرة كبيرة للغاية في القرن الثالث عشر، ولذلك نجد ان العديد من المشاهدين يرغبون في معرفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135 الجزء الخامس والتي سوف نتعرف فيما يلي على القنوات العارضة لها.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

يمكن ضبط تردد قناه الفجر الجزائريه على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 5000.المؤسس عثمان الحلقة 135

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

كما يمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال ما يلي:

التردد: 12034.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 5000.

تردد قناة اليرموك على نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة ATV التركية على نايل سات

يمكن ضبط قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر المصري: نايل سات

تردد القناة: 10796

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ATV التركية علي عرب سات

تردد القناة: 12692

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

يبحث العديد من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135 الجزء الخامس وذلك لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة، حيث يتم عرض المسلسل على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8:00 مساءًا وعلى قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في الساعة 9:00 مساءًا.