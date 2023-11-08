 بعد انتهاء الزيادة الملكية.. تعرف على موعد انتهاء صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن

مع اقتراب موعد صرف الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن، ينشغل الكثيرون بمعرفة تفاصيل موعد انتهاء صرف الدعم الإضافي لمبالغ الدعم في المملكة العربية السعودية. بناءً على الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، تم تأكيد صرف الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 8 أكتوبر 2023.

قيمة الدعم الإضافي لحساب المواطن 2023

يتم تحديد مقدار الدعم الإضافي في حساب المواطن 2023 وفقًا لضوابط محددة. يمكنك معرفة مقدار الدعم ونسبة الزيادة على الدعم من خلال ما يلي:

– للأسر: مقدار الدعم الكامل يبلغ 382 ريال، والحد الأدنى للاستحقاق هو 300 ريال، مع معدل تناقص 15 ريال لكل 100 ريال إضافي.

– للأفراد بعمر 18 عامًا أو أكثر: مقدار الدعم الكامل يصل إلى 191 ريال، والحد الأدنى للاستحقاق هو 300 ريال، مع معدل تناقص 15 ريال لكل 100 ريال إضافي.

– للأفراد بعمر أقل من 18 عامًا: مقدار الدعم الكامل يبلغ 115 ريال، والحد الأدنى للاستحقاق هو 300 ريال، مع معدل تناقص 15 ريال لكل 100 ريال إضافي.

حاسبة الدعم حساب المواطن 2023

يمكنك حساب دعم حساب المواطن 1445 من خلال القيام بالخطوات التالية:

1. ادخل إلى منصة “حساب المواطن” وحدد ما إذا كنت شخصًا مستقلًا أو رب أسرة.

2. أدخل معلومات الأشخاص التابعين بترتيبهم.

3. اضغط على زر “احسب” لعرض قيمة الدعم بالريال السعودي.

ما هي خطوات إضافة تابع حساب المواطن؟

وإذا كنت ترغب في إضافة شخص تابع إلى حساب المواطن 2023، يمكنك القيام بالتالي:

1. انتقل إلى موقع “حساب المواطن” واضغط على “تفاصيل الطلب”.

2. اختر “بيانات التابعين” ومن ثم “إضافة التابع”.

3. قم بحفظ البيانات لتقديم الطلب.