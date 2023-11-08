رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023 جميع المحافظات | موقع نتائجنا epedu.gov.iq

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على وجوه عدد كبير من الطلاب بعدما صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رفع نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أو على موقع نتائجنا وذلك تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وتجنب الحروج ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023 .

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم العراقية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط 2023، وذلك بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات التي انتهت دون وجود أي شكوى سواء من الطلاب أو المعلمين، واهتمت وزارة التعليم العراقي بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تجنباً لوجود أي أخطاء في التصحيح أو تجميع الدرجات، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن النتائج أصبحت متاحة أمام الجميع على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا بداية من الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 .

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث