حقيقة اضافة 100 جنيه منحة على بطاقة التموين في يناير 2024 … والتموين توضح حقيقة الخبر والفئات المستحقة

حقيقة اضافة 100 جنيه منحة على بطاقة التموين في يناير 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الآونة الأخيرة ليشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الغلاء والظروف الصعبة التي تعاني منها عدد من الدول العربية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه منحة على بطاقة التموين في يناير 2024.

حقيقة اضافة 100 جنيه منحة على بطاقة التموين في يناير2024

حيث يبحث عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن حقيقة اضافة 100 جنيه منحة على بطاقة التموين في يناير 2024، والتي قد تساعد عدد كبير من المواطنين في شراء الكثير من السلع خاصة مع غلو الأسعار والمواد الغذائية، ورصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذا الخبر وتؤكد أن كل ما يتم تداوله على المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة، وأن الوزارة لم تعلن عن مثل هذه الأخبار خلال الفترة الأخيرة، وأن مجلس الوزارء هي الجهة المسؤولة عن مثل هذه القرارات.

وزارة التموين ترد على خبر اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وصرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن أي إضافات أو منح خلال الفترة المقبلة، إلا أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية على أصحاب البطاقات منذ اليوم الأول من نوفمبر الجاري، ولا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن إلغاء صرف نقاط الخبز على بطاقة التموين، هذا بجانب صرف 5 أرغفة بلدي يومياً لكل مواطن، وبقيمة 50 جنيه مقررات تموينية كل شهر لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين.