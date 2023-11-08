"حملها الأن".. تعرف على تردد قناة وناسة 2023 وأهم وأجمل أغاني الأطفال والكرتون

تردد قناة وناسة 2023 يعتبر من بين أكثر الترددات بحثًا، حيث تمثل قناة وناسة بيبي واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال بدءًا من سن 13 عامًا. تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج المشوقة والممتعة التي تستهدف الصغار. واحتوت برامجها على العديد من الأفلام الكرتونية والأغاني الطفولية. هذا ما يجعل الكثير من الأهل والأطفال يبحثون عن التردد الجديد لقناة وناسة.

تردد قناة وناسة 2023 الجديد

تعد قناة وناسة 2023 واحدة من أكثر القنوات شهرةً وجماهيريةً في فئتها، حيث تبث محتواها الكرتوني والأغاني على مدار الساعة دون انقطاع. وتتميز بجودة عرض عالية وخالية من التشويش. إليكم الترددين للقناة على الأقمار الصناعية:

1. التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

2. التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تتميز قناة وناسة كيدز بأنها لا تقدم فقط ترفيهًا بل أيضًا محتوى تعليمي يركز على تطوير مهارات الأطفال. وما يميزها أكثر هو أنها تقدم هذا المحتوى بشكل مجاني وبدون تكلفة اشتراك. بالإضافة إلى ذلك، تحرص على تحسين جودة الصوت والصورة من خلال تغيير التردد بانتظام واعتماد أحدث التقنيات. تقدم القناة محتوى متنوعًا بجودة عالية في الصوت والصورة، بما في ذلك الأغاني التعليمية والترفيهية.

أغاني قناة وناسة 2023

بعض الأغاني الجديدة التي تعرضها قناة وناسة تشمل:

– أغنية “ماما جابت نونو”.

– أغنية “بيب بيب”.

– أغنية “هالصيصان”.

– أغنية “طلع الليل ذهب الفجر”.

– أغنية “حرامي سرق لولو”.

– أغنية “يالولو يالولو”.

هذه الأغاني تساهم في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي ممتع للأطفال.