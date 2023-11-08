مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135 مدبلج بالعربي بجودة HD موقع قصة عشق

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135 مدبلج بالعربي، حلقة جديدة يترقبها عدد كبير من محبي ومتابعي المسلسل التاريخي المؤسس عثمان الذي ظل على قوائم محركات البحث لفترات طويلة لما فيه من أحداث وحقائق، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من محبي ومتابعي المسلسل التاريخي قيامة عثمان عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135 والتي من المقرر أن يتم عرضها على شاشة قناة الفجر الجزائرية خلال الساعات المقبلة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135

يروي مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 135 الكثير من الأحداث التي وقعت بالفعل خلال قيام الدولة العثمانية، حيث يعد عثمان هو الإبن الثالث لأرطغرل بن سليمان شاه مؤسس الدولة العثمانية والذي تولى الحكم بعد وفاة والده ليتصدى لأعدائه من المغول والتتار لكي يحافظ على بلاده ، وتوقع عدد كبير من الأشخاص أن تشهد الحلقة المقبلة من المسلسل الكثير من الأحداث التي كانت سبباً رئيسياً في شهرة المسلسل وجذب أنظار الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات.

مسلسل قيامة عثمان مدبلج بالعربي

وتشهد الحلقة 135 مسلسل المؤسس عثمان الكثير من الأحداث أبرزها ظهور عدو جديد لعثمان يسعى للتخلص منه بشتى الطرق، إلا أن عثمان أصبح لديه القدرة على كشف أعدائه والتصدي لهم، على الرغم من أنه يمر بأزمة نفسية بعدما علم بمرض زوجته الذي عجز الأطباء عن علاجه.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان حـ 135

ومن المقرر أن يعرض مسلسل قيامة عثمان مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على قناة ATV التركية، ويمكنكم أيضاً متاابعة الحلقة على قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

تردد قناة الفجر الجزائرية