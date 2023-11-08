لمن يهمه الأمر.. تعرف على تردد قناة الفيحاء على القمر الصناعي نايل سات 2023

سؤال حول تردد قناة الفيحاء يثير فضول العديد من الأشخاص، وذلك لأن قناة الفيحاء تعتبر واحدة من أبرز القنوات الفضائية في العراق بفضل محتواها المميز الذي جعلها تحتفظ بمكانتها لأكثر من خمسة عشر عامًا. تنقل القناة برامجها عبر عدة أقمار صناعية، مما يمكنها من الوصول إلى جمهور واسع في الوطن العربي. في هذا المقال، سنقدم لكم أحدث الترددات لقناة الفيحاء.

تردد قناة الفيحاء على النايل سات

– اسم القناة: قناة الفيحاء

– القمر الصناعي: النايل سات

– تردد القناة: 11219

– معامل الترميز: 27500

– معامل التصحيح: 5/6

– الجودة: SD

– الاستقطاب: أفقي

تردد قناة الفيحاء على هوت بيرد

– اسم القناة: الفيحاء الفضائية

– القمر الصناعي: هوت بيرد

– تردد القناة: 11200

– معامل الترميز: 27500

– معامل التصحيح: 5/6

– الاستقطاب: عمودي

– الجودة: SD

نبذة عن قناة الفيحاء

لضبط تردد قناة الفيحاء على النايل سات، يمكن للمشاهدين الضغط على زر الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بهم واختيار التثبيت اليدوي. بعد ذلك، يجب كتابة تردد القناة ومعدل الترميز الخاص بها، وسيقوم الجهاز بالبحث وضبط التردد بنجاح.

تأسست قناة الفيحاء الفضائية في مدينة السليمانية في العراق وبدأ بثها من مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة. تنقل القناة محتوى إخباري وبرامج سياسية وثقافية، وتحرص على الحيادية والمصداقية في تقديم الأخبار. تستخدم أحدث التقنيات في البث لضمان جودة عالية لبرامجها.