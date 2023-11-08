تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 لعرض الأفلام العربية الحديثة والقديمة على قمر نايلسات وعرب سات

تردد قناة روتانا سينما 2023 يهتم بمعرفة ترددها الكثير من المشاهدين، نظراً أن السينما هي أحد الفنون السبعة التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، حيث تجذب ملايين المشاهدين من مختلف الأعمار والجنسيات، وتعد قناة روتانا سينما من أشهر القنوات الفضائية التي تهتم بعرض الأفلام العربية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام القديمة والحديثة، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية التي تتعلق بالسينما.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 عبر نايل سات

يبحث الكثير من عشاق الأفلام العربية عن تردد قناة روتانا سينما الجديد، وذلك بعد أن قامت القناة بتغيير ترددها في بداية عام 2023، وسوف نقوم من موقعنا البديل بتقديم تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

تردد قناة روتانا سينما عبر قمر عرب سات

التردد: 11843

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

برامج قناة روتانا سينما

تقدم قناة روتانا سينما مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية التي تتعلق بالسينما، بالإضافة إلى الأفلام القديمة والحديثة، ومن أبرز برامج قناة روتانا سينما:

سينما روتانا هو برنامج متخصص في عرض الأفلام العربية الجديدة والقديمة.

نجوم السينما هو برنامج يتناول سيرة حياة أشهر نجوم السينما العربية.

كواليس السينما هو برنامج يستعرض كواليس صناعة الأفلام العربية.

أستوديو السينما هو برنامج يناقش أحدث أخبار السينما العربية.

الليلة مع روتانا هو برنامج يقدم حوارات مع نجوم الفن والسينما.

روتانا كافيه هو برنامج يقدم فقرات ترفيهية متنوعة.

روتانا كوميدي هو برنامج يقدم فقرات كوميدية.

تحتل قناة روتانا سينما مكانة خاصة في قلوب عشاق الأفلام العربية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج الترفيهية التي تلبي جميع الأذواق، وفي ظل المنافسة الشديدة بين القنوات الفضائية التي تهتم بعرض الأفلام العربية، استطاعت قناة روتانا سينما أن تحافظ على مكانتها الرائدة في هذا المجال، وذلك بفضل محتواها المتميز وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمشاهدين.