مسلسل الخائن الحلقة الرابعة 4 …. أسيل تقرر الانتقام من صديقاتها بعدما علمت بخيانة سيف

مسلسل الخائن الحلقة الرابعة 4،مسلسل جديد حقق نسب مشاهدة عالية بعد عرض أولى حلقاته ، يتناول المسلسل الكثير من الأحداث التي جعلت المشاهد حريص على متابعة الحلقات يومياً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل الخائن الحلقة الرابعة 4 وموعد عرضه على قناة MBC.

أحداث مسلسل الخائن

تدور أحداث مسلسل الخائن الحلقة الرابعة 4 حول قصة الدكتورة “أسيل” المتزوجة من مهندس معماري ولديها ابن ، تعيش أسيل قصة حب مع زوجها إلا أنها في يوم تفاجئ بوجود شعرة شفراء على معطف زوجها وتبدأ رحلة الشك حتى تتأكد أنه على علاقة بفتاة في عمر الـ 20 وهنا تقرر أسيل الإنتقام من زوجها ومن أصدقائه وأصدقائها بعد أن اكتشفت وجود موبايل في السيارة الخاصة به وبه صور تجمع سيف وتيا وعدد من الأصدقاء المقربين لها وله.

وفي الحلقة الماضية من مسلسل الخائن شهدت الكثير من الأحداث أبرزها اكتشاف أسيل بخيانة زوجها سيف وتقرر الانتقام وانسحابها من حفل عيد الميلاد بعدما توترت وظهر عليها الحزن ، وعندما ذهبت إلى المنزل وضعت ملابس زوجها في حقائب وتركتها أمام الباب وبدأت في جمع الصور وتعرضت لحالة من الغضب الشديد، وفي نهاية الحلقة سمع يزن والده وهو يتحدث مع السكرتيرة الخاصة به وهي تطلب منه العمل في الإجازة المقبلة وغضب يزن لأنه كان يريد الذهاب مع والده إلى الكامب الذي تنظمه إدارة المدرسة وغضب يزن وقرر الإنسحاب من حفل عيد الميلاد ورأته صديقة أسيل واصطحبته إلى المنزل، وبدأت أسيل في تهديدها حتى تعترف لها عن العلاقة التي تجمع سيف بتبا.

موعد عرض مسلسل الخائن

يعرض مسلسل الخائن على قناة MBC في تمام الساعة السابعة ، والساعة الثامنة على قناة MBC العراق، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي على قناة MBC في تمام الساعة الثانية ظهراً.