هتتصدم صدمة عمرك!! آخر توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر .. الحرب هتقوم ولا أيه؟

يقوم العديد من الناس بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اخر توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر حيث انها قامت في العام الماضي 2022 بالتصريح عن عدة توقعات لمصر والبلاد وقد حدثت بالفعل واخر ما توقعته وحدث هو القصف الاسرائيلي على غزة وجعل ذلك العديد من الناس يتساءلون باستمرار عن آخر توقعاتها للاطمئنان على الأحوال في الأيام القادمة لمعرفة آخر توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر تابعوا معي هذا المقال.

آخر توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر

اقترب انتهاء عام 2023 حيث قامت خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف بتوقع بعض الامور بخصوص اقتصاد ومستقبل مصر في عام 2024 حصانات توقعات اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وجعلها ذلك اصبحت من الشخصيات المهمة في عالم التنجيم حيث انها اشارت الى بعض التوقعات بخصوص مصر يمكنكم التعرف عليها من خلال النقاط التالية:

توقعت ليلى عبد اللطيف لمصر عام 2024 فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الجديدة.

توقعت ليلى عبد اللطيف لمصر استقرار في الوضع الاقتصادي.

انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

توقعت ليلى عبد اللطيف الى اطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة في مصر مثل مشروع قناة السويس.

توقعات ليلى عبد اللطيف

كما توقعت ايضا استمرار حرب روسيا واوكرانيا واحتمال وقوع المزيد من الخسائر البشرية والمادية واضطرابات سياسية في بعض الدول ومنها فرنسا والولايات المتحدة كما انا توقعت حدوث بعض الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف والزلازل وتوقعات ظهور أمراض جديدة متحورة واختراعات تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي وتوقعت أيضا شروق شمس السلام في السودان بعد مرورها مصاعب ومعاناة في خلال المرحلة المقبلة وصرحت ببوادر حرب أهلية في أمريكا وسبب أحداث بارزة وخاصة في تكساس وتوجيه الانظار الى ايلون ماسك وذكرت ايضا البورصة في اليورو والدولار عن كوارث اقتصادية محتملة