“لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالموبايل” .. وأنت مكانك قضي كل خدماتك أون لاين

مع اقتراب موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي يبحث الكثير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات We عن لينك الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي حيث تم اصدار فاتورة الخط الأرضي لشهر نوفمبر 2023 ويجب على الجميع السداد قبل يوم 15 نوفمبر 2023 لتجنب تحويل الخدمة إلى استقبال فقط أو في حالة تأخر السداد يتم قطع خدمة الخط الارضي والانترنت وخلال السطور التالية نكشف عن لينك الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي وجميع التفاصيل المتعلقة بكيفية دفع فاتورة الخط الأرضي.

لينك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

أعلنت شركة We عن قيمة فاتورة الخط الارضي الخاصة بشهر أكتوبر 2023 حيث تم إصدار الفاتورة يوم 14 أكتوبر الماضي وتستمر عملية دفع الفاتورة حتى يوم 15 نوفمبر القادم ويجب سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي قبل الموعد المحدد حتى لا يتم تحويل الخدمة إلى استقبال أو قطع الخدمة في حالة تأخر عملية السداد واليكم لينك الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي :

أولًا يجب الدخول عبر موقع شركة We من هنا.

ثم يجب كتابة رقم الخط الأرضي مسبوقًا بكود المحافظة.

ثم اضغط على “الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي”.

تظهر قيمة فاتورة الخط الأرضي وجميع الفواتير المطلوبة.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عبر الاتصال بالخط الساخن للشركة وهو “19777”.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي

بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر لينك الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي يمكن سداد قيمة الفاتورة بأكثر من طريقة حيث يمكن السداد عبر خدمة الدفع الإلكتروني أو عبر فودافون كاش أو عبر خدمة فوري أو مصاري أو أمان ومن الجدير بالذكر أن يتم إصدار فاتورة الخط الارضي كل 3 أشهر ويجب تسديد الفاتورة لتجنب دفع غرامة قيمتها 10 جنيهات.