هتقبض الزيادة الشهر ده ولا أيه؟!! تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة وحقيقة صرف زيادة شهر نوفمبر 2023

يقوم قاعدين والمستفيدين برنامج تكافل وكرامة بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة وكان ذلك بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أثناء حضوره إلى مؤتمر في محافظة بني سويف حيث قام بوضع زياده 15% لجميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر مع العلم انه تمت زيادة المعاشات في شهر مارس 2023 بنسبة 25% على أن يكون تم زيادة معاشات تكافل وكرامة في ذلك العام 2023 بنسبة 40% ويمكنكم معرفة تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة عن كل شهر من خلال هذا المقال.

تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة

يتم صرف معاشات تكافل وكرامة عام 2023 وعلى ما تم تحديده في يوم 15 من كل شهر حيث أنه يمكن صرف المعاش من ماكينات الصراف الآلي أو من خلال بنك ناصر ويمكنكم معرفة الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة من خلال النقاط التالية: