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هتقبض الزيادة الشهر ده ولا أيه؟!! تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة وحقيقة صرف زيادة شهر نوفمبر 2023
يقوم قاعدين والمستفيدين برنامج تكافل وكرامة بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة وكان ذلك بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أثناء حضوره إلى مؤتمر في محافظة بني سويف حيث قام بوضع زياده 15% لجميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر مع العلم انه تمت زيادة المعاشات في شهر مارس 2023 بنسبة 25% على أن يكون تم زيادة معاشات تكافل وكرامة في ذلك العام 2023 بنسبة 40% ويمكنكم معرفة تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة عن كل شهر من خلال هذا المقال.
تاريخ صرف معاشات تكافل وكرامة
يتم صرف معاشات تكافل وكرامة عام 2023 وعلى ما تم تحديده في يوم 15 من كل شهر حيث أنه يمكن صرف المعاش من ماكينات الصراف الآلي أو من خلال بنك ناصر ويمكنكم معرفة الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة من خلال النقاط التالية:
- يجب عليك إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم ويجب أن تكون سارية وعلى عنوانه الحالي بشرط أن يكون الفرد 18 سنة أو أكثر.
- يجب احضار قسيمة الطلاق أو قسيمة الزواج.
- إحضار صورة شهادة ميلاد لكل أفراد الأسرة بشرط أن تكون ممكنة وإحضار بطاقة الرقم القومي لمن هم أكبر من 18 عام.
- من اهم الاوراق المطلوبة هو إحضار صورة بطاقة التموين مميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين التابع لك.
- يجب احضار قيد مدرسي للأطفال من سن ست سنوات الى سن 18 سنة ومعه قيد طالب.
- وفي حالة مرض المزمن أو الإعاقة يجب احضار كود كشف الإعاقة مسجل من اللجان الطبية.
- ويجب على الأرامل إحضار شهادة وفاة الزوج.
- وعلى المطلقات إحضار ما يدل على الانفصال.
- أما في حالات سجن الأب أو الأم يجب إحضار شهادة السجن.