“التعليم المصري” يوضح حقيقة تعطيل الدراسة في مصر أسبوعين!! .. أعرف بسرعة هتودي عيالك ولا أيه

يقوم العديد من أولياء الأمور والطلاب بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة تعطيل الدراسة في مصر عام 2023 و 2024 حيث قامت هذه الأخبار بالانتشار بصورة كبيرة على جميع منصات البحث لمعرفة حقيقة تعطيل الدراسة في مصر وعن ما تم التصريح بها من خلال وزارة التربية والتعليم الفني تابعوا معي هذا المقال.

حقيقة تعطيل الدراسة في مصر

تم التصريح من قبل مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة تعطيل الدراسة في مصر حيث انه قال انما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد شائعات وليس هناك أي أساس من الصحة له واكد ايضا مسؤول في وزارة التربية والتعليم أنه يجب على جميع الطلاب واولياء الامور عدم الانسياق وراء شائعات دائمة على مواقع التواصل الاجتماعي لافتا الى أن الدراسة مستمرة دون وجود اي مشكلة وان كان هناك أي تعطيل في الدراسة فسوف يتم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم وإبلاغ أولياء الأمور، حيث انه تم التصريح عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل على أنه سيكون يوم 14 يناير عام 2024 وامتحانات الجدارات الأساسية سوف يكون يوم 9 يناير عام 2024 وبذلك يكون موعد بدء اجازة نصف العام يوم 27 يناير عام 2024 وتستمر لمدة اسبوعين متواصلين وتم التنويه ايضا ان هذه هي المواعيد المحددة لبدء الامتحانات وليست أي مواعيد اخرى ويجب عدد الانسياق وراء أي شائعات إلا من خلال وزارة التربية والتعليم الفني حيث انه تم تحديد هذه المواعيد من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.