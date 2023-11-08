“هنـــا” رقم تكافل وكرامة للشكاوى والاستعلام عن المعاشات .. وخطوات الاستعلام بالرقم القومي 2023

يقوم العديد من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رقم التي تم تخصيصه لبرنامج تكافل وكرامة للشكاوي والاستعلام حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص رقم خاص للشكاوي حتى يقومون بالتسهيل على المستفيدين من المعاش التواصل معهم ومعرفة الشكاوى والعمل على حلها واشارت ايضا ان هناك خمس ملايين أسر مستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بمجموع 22 مليون مواطن بتكلفة تقدر ب 28 مليار جنيه وأوضحت أن الدولة تتحمل 25 مليون مليار جنيه ويتحمل التحالف الوطني للعمل 3 مليار جنيه ويمكنكم معرفة رقم تكافل وكرامة للشكاوي من خلال هذا المقال تابعوا معي:

رقم تكافل وكرامة للشكاوى والاستعلام

بعد تخصيص وزارة التضامن الاجتماعي إلى رقم للشكاوي و للاستعلامات عن برنامج تكافل وكرامة يريد العديد من الناس معرفته والرقم هو: 19680

حيث انه يمكنكم من خلال الاتصال بهذا الرقم التواصل فورا مع مسؤول خدمة العملاء المتخصص في الاستعلام والاستفسار عن الشكاوى ويجب عليك اتباع المعلومات وان تختار الرقم الخاص بما تريد الاستعلام عنه وسوف يقوم على الفور موظف من خدمة العملاء بسؤالك عن الاسم والرقم القومي الخاص بك ثم سؤالك عن الشكوى ويتم تسجيلها معه أما في حالة الاستعلام فيتم الرد على لاستعلامك في نفس الوقت مع العلم انه يجب عليك إبلاغ الموظف بنوع بطاقة تكافل وكرامة الخاصة بك واذا كانت البطاقة متجمدة او متوقفة فسوف يتم لاستعلامك في نفس المكالمة ويتم ذكرى السبب ايضا.