من حقك تعرف قيمة الزيادة على معاشات تكافل وكرامة الجديدة!! هتصرفها الشهر ده ولا أمتى .. أعرف التفاصيل

يقوم العديد من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة الزيادة التي تم وضعها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أثناء حضورها إلى مؤتمر في مدينة بني سويف زيادة غلاء المعيشة للتسهيل على المستفيدين من البرنامج احتياجاتهم المعيشية حيث ان في ذلك العام تم زيادة معاش تكافل وكرامة مرتين مرة في شهر مارس ومرة في شهر أكتوبر يمكنكم معرفة قيمة الزيادة على معاشات تكافل وكرامة من خلال هذا المقال تابعوا معي.

قيمة الزيادة على معاشات تكافل وكرامة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع زيادة 15% على معاشات تكافل وكرامة في شهر أكتوبر أثناء زيارته لمدينة بني سويف حيث أنه في شهر مارس الماضي عام 2023 تم وضع زياده على معاش تكافل وكرامة 25% ليكون مجموعة زيادة في ذلك العام هو 40% لجميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة

يمكن لجميع المواطنين التقديم في برنامج تكافل وكرامه ولكن يجب توافر عدة شروط بها يمكنك التعرف على هذه الشروط من خلال النقاط التالية: