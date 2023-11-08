من حقك تعرف قيمة الزيادة على معاشات تكافل وكرامة الجديدة!! هتصرفها الشهر ده ولا أمتى .. أعرف التفاصيل
يقوم العديد من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة الزيادة التي تم وضعها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أثناء حضورها إلى مؤتمر في مدينة بني سويف زيادة غلاء المعيشة للتسهيل على المستفيدين من البرنامج احتياجاتهم المعيشية حيث ان في ذلك العام تم زيادة معاش تكافل وكرامة مرتين مرة في شهر مارس ومرة في شهر أكتوبر يمكنكم معرفة قيمة الزيادة على معاشات تكافل وكرامة من خلال هذا المقال تابعوا معي.
قيمة الزيادة على معاشات تكافل وكرامة
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع زيادة 15% على معاشات تكافل وكرامة في شهر أكتوبر أثناء زيارته لمدينة بني سويف حيث أنه في شهر مارس الماضي عام 2023 تم وضع زياده على معاش تكافل وكرامة 25% ليكون مجموعة زيادة في ذلك العام هو 40% لجميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة
يمكن لجميع المواطنين التقديم في برنامج تكافل وكرامه ولكن يجب توافر عدة شروط بها يمكنك التعرف على هذه الشروط من خلال النقاط التالية:
- يجب ألا يكون المتقدم له عمل بالحكومة أو قطاع خاص باجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.
- يجب على الأسرة المتقدمة للحصول على برنامج تكافل وكرامة أن يكون لديها أبناء بداية من حديثي الولادة حتى سن 18 عام.
- يجب على المتقدم أن يقوم بتقديم جميع المستندات اللازمة والتي تتمثل في صوره البطاقة وصورة شهادة ميلاد العائلة ووثائق الزواج والطلاق والوفاة أن توفروا وصور الهجرة أن كان مهاجرا وإحضار صورة إيصالات كهرباء وان كان لديه إعاقة أو مرض مزمن فيجب عليه إحضار كشف طبي من جهة حكومية.
- يجب أن يكون المتقدم لبرنامج دعم تكافل وكرامة إن كان مسنا يبدأ من 65 عاما.