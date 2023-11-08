يا حظك أنت وهو “جدول اجازات الطلاب في مصر 2023-2024” .. أكتر من 10 إجازات رسمية!

يقوم العديد من أولياء الأمور والطلاب بالبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جدول اجازات الطلاب في مصر عام 2023 و 2024 حيث ان هذه الإجازات تقوم على توفير راحة واسترخاء وتجديد للطلاب في نفسيتهم وفي استيعابهم للمعلومات حيث أن هناك تم التخطيط لها يمكنكم التعرف عليها من خلال هذا المقال تابعوا معي.

جدول اجازات الطلاب في مصر 2023-2024

تم الاعلان من قبل المجلس الاعلى للجامعات عن تفاصيل العام الجامعي الجديد حيث يسمح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالتخطيط لبداية الدراسة ويسمح لهم بالاستعداد للأحداث القادمة حيث تبدأ الإجازات في يوم 30 سبتمبر عام 2023 إلى يوم 30 مايو عام 2024، حيث ان العام الجماعي يتضمن فصلين دراسيين يبدأ الفصل الأول لهم ويستمر حتى 14 أسبوعا بداية من يوم 30 سبتمبر 2023 وحتى يوم 4 يناير 2024 وبداية امتحانات نهاية الفصل تكون في يوم 9 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 25 يناير، وبما في ذلك يعتبر إجازة نصف العام تبدأ من يوم 27 يناير 2024 حتى يوم 8 فبراير 2024 ويأتي بعدها الفصل الدراسي الثاني بدءا من يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى 16 أسبوعا حتى يوم 30 مايو 2024 حيث أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ خلال شهر يونيو عام 2024 وفقا للجدول التي تم تحديدة من قبل الكلية حيث أن هذا التقويم يسهل على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس معرفة ما الجديد خلال العام.

حقيقة تعطيل الدراسة في مصر؟

لن يتم الإعلان عن تأجيل أو الدراسة في مصر على الإطلاق، إلى وقتنا هذا وأن جميع المواقع والصفحات التي يتم الإعلان عنها فما هي إلا فقط شائعات لا يمكن أن نقوم بتصديقها إطلاقًا.