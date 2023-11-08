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ارقام المشاركة في مسابقة الحلم “للحصول على مليون دولار” وخطوات سحب الجوائز .. هنـــا 2023
ارقام المشاركة في مسابقة الحلم يبحث العديد من الأشخاص يومياً عن أرقام المشاركة في مسابقة الحلم 2023، حيث تعتبر هذه المسابقة فرصة رائعة لتحقيق الأحلام والفوز بجوائز مالية كبيرة من قناة إم بي سي الفضائية، ويتم تخصيص جوائز ضخمة في هذه المسابقة، حيث تصل إلى مبلغ ثلاثة ملايين ونصف دولار أمريكي (3,500,000$)، وهذه الجوائز تعد الأكبر على الإطلاق.
ارقام المشاركة في مسابقة الحلم
يمكن المشاركة في مسابقة الحلم 2023 من خلال إرسال رسالة نصية من هاتفك المحمول إلى الرقم المخصص لكل دولة، إليك أرقام المشاركة للمتسابقين من مختلف الدول العربية:
- المملكة العربية السعودية:
- من شبكة موبايلي: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 650444.
- من شبكة زين: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 755505.
- من شبكة الاتصالات السعودية: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 858888.
- الإمارات:
- من شبكة اتصالات: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 6070.
- من شبكة DU: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 3636.
- الكويت:
- من شبكة GSM: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 4141.
- عمان:
- من شبكة GSM: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 90434.
- مصر:
- من شبكة فودافون: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 95458.
- من شبكة Etisalat: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 95458.
- من شبكة WE: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 95450.
- من شبكة أورانج: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 98880.
- البحرين:
- من شبكة زين: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 94000.
- اليمن:
- من شبكة MTN: ارسل رسالة نصية إلى الرقم 2622.