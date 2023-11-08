رسميًا “تاريخ صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة” .. هات ورقه وقلم وأحسب معاشك كام

يقوم العديد من الموظفين بالقطاعات الحكومية للبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية بالاضافة الى الزيادة حيث قامت وزارة المالية بتحديد موعد صرف مرتبات يمكنكم التعرف على هذه التواريخ من خلال هذا المقال تابعوا معي.

تاريخ صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة

خفت وزارة المالية بتحديد موعد لصرف المرتبات بالزيادة الجديدة ليكون يوم الاثنين 23 ويستمر حتى يوم 30 ويستمر صرف المتأخرات يوم 8 ويوم 9 ويوم 10 من نفس الشهر،

حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه الحكومة والمؤسسات المعنية في الدولة لزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة حتى يصبح 4000 جنيه بعد أن كان 3500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويمكنكم التعرف على رواتب الموظفين بداية من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة من خلال النقاط التالية.