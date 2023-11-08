رسميًا “تاريخ صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة” .. هات ورقه وقلم وأحسب معاشك كام
يقوم العديد من الموظفين بالقطاعات الحكومية للبحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية بالاضافة الى الزيادة حيث قامت وزارة المالية بتحديد موعد صرف مرتبات يمكنكم التعرف على هذه التواريخ من خلال هذا المقال تابعوا معي.
تاريخ صرف رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة
خفت وزارة المالية بتحديد موعد لصرف المرتبات بالزيادة الجديدة ليكون يوم الاثنين 23 ويستمر حتى يوم 30 ويستمر صرف المتأخرات يوم 8 ويوم 9 ويوم 10 من نفس الشهر،
حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه الحكومة والمؤسسات المعنية في الدولة لزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة حتى يصبح 4000 جنيه بعد أن كان 3500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويمكنكم التعرف على رواتب الموظفين بداية من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة من خلال النقاط التالية.
- تم تحديد الدرجة العالية أو ما يعادلها 9000 جنيه بعد أن كانت 8500 جنيه.
- درجة المدير العام أصبحت بعد الزيادة 7500 جنيه بدلا من 7000 جنيه.
- حيث انه تم تحديد الحد الادنى لاجور العاملين بالزيادة الجديدة من الدرجة الأولى وما يعادلها بعد أن كان 6500 جنيه اصبح 7000 جنيه.
- بعد أن كان مرتب الدرجة الثانية 5500 جنيه اصبح 6000 جنيه.
- بعد أن كان مرتب الدرجة الثالثة 5000 جنيه شهريا أصبح 5500 جنيه شهريا.
- كان مرتب الدرجة الرابعة 4500 جنيه جنيه بعد العلاوة التي تم وضعها أصبح 5000 جنيه.
- تم وضع مرتب الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة ليصبح 4500 جنيه بدلا من 4000 جنيه.
- الدرجة السادسة بعد أن كان مرتب العاملين بها 3500 جنيه شهريا فأصبح 4000 جنيه شهريا.