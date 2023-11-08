تردد قناة atv التركية 2023 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تعتبر قناة ATV التركية من أشهر القنوات التلفزيونية في عالم المسلسلات التركية،حيث تعرض القناة باقة متنوعة من المسلسلات الحصرية باللغة التركية والعربية، ومن أشهر إنتاجاتها مسلسل المؤسس عثمان، الذي حقق شهرة واسعة ونجاحاً كبيراً في عالم الدراما التركية ومسلسل المؤسس عثمان يُعتبر تحفة تاريخية فريدة من نوعها، حيث يروي قصة حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية. يتميز المسلسل بجمالية الإخراج وجودة الأداء الفني، مما جعله محط جذب للملايين من المشاهدين حول العالم.

قناة ATV التركية

إذا كنت تبحث عن تردد قناة ATV التركية لضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، فإليك التفاصيل اللازمة لذلك. تعد قناة ATV من القنوات التركية البارزة التي تقدم مجموعة متميزة من البرامج والمسلسلات.

تردد قناة ATV على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 10796

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12692

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

المسلسل التاريخي المؤسس عثمان يتم عرضه على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء من كل اسبوع في الساعة الثامنة مساء وفق توقيت القاهرة، ويعرض باللغة التركية، أما في حالة رغبتك في مشاهدة المسلسل باللغة العربية فيمكنك متابعته على شاشة قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساء وفق توقيت القاهرة، والجدير بالذكر أن قناة ATV التركية تقوم ببث المسلسل بشكل مجاني تماما وبجودة عالية، ويجب أن نشير إلى أن مسلسل المؤسس عثمان هو المسلسل الأكثر شهرة من المسلسلات التركية التاريخية والذي لقي نجاحاً باهراً في الوطن العربي أجمع وأصبح متابعينه في كل مكان ينتظرون حلقاته الأسبوعية بفارغ الصبر.