كشوف pdf ..رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية برقم الهوية

المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع،أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن قائمة الناجحين في مسابقة التجنيد لشغل وظيفة جندي هؤلاء الأفراد الذين تم اختيارهم بعد اجتيازهم بنجاح جميع مراحل الاختبارات والتحديات التي تم تنظيمها خلال فترة التقديم والتسجيل انتقاء هؤلاء المستجدين يمثل إضافة إيجابية للقوات المسلحة العراقية، ويساهم بشكل فعّال في تعزيز قدرتها على الحفاظ على استقرار العراق وضمان أمنها.

كشف أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية

أوضحت الوزارة أن الفرصة للتقديم على وظيفة جندي متاحة للشباب العراقيين الذين يستوفون جميع المعايير والشروط المطلوبة وفي إطار تسهيل العملية وزيادة الشفافية، فرضت الوزارة نظام الاستعلام الإلكتروني لجميع المتقدمين في مختلف محافظات العراق. يمكن للراغبين في التحقق من حالة تقديمهم للوظيفة اتباع الخطوات التالية.”

البحث عن موقع وزارة الدفاع عبر محرك البحث جوجل أو الوصول إليه مباشرة عبر الرابط المقدم. بعد الوصول إلى الموقع، قم بالتنقل إلى القائمة التي تحتوي على أسماء الأفراد الذين تم قبولهم في القوات المسلحة. قم بملء البيانات المطلوبة في الخانات المحددة بدقة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد. انتظر بضع دقائق حتى تظهر القائمة التي تحتوي على أسماء الأفراد الذين تم قبولهم. قم بتحميل الكشوفات الخاصة بالأسماء وابحث عن اسم الشخص الذي ترغب في الاستعلام عن حالته.” بهذه الخطوات، يمكن للأفراد التحقق من وضعهم في قائمة القبول في القوات المسلحة بطريقة سهلة ومريحة.

ما يحدث في حالة عدم ظهور الاسم

إذا لم يتم العثور على اسم الشخص في القائمة، فقد يكون ذلك دليلاً على عدم قبوله في وظيفة الجندي. لمساعدة الأفراد الراغبين في معرفة السبب وتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، وفرت الوزارة قسمًا خاصًا على الموقع الإلكتروني من خلال هذا القسم، يمكن للأفراد التواصل مع الجهات المختصة للاستفسار عن أسباب عدم قبولهم والحصول على المزيد من المعلومات حول وضعهم. بالإضافة إلى ذلك،يتعين على الأفراد الذين تم قبولهم في القوات المسلحة التوجه إلى المقر الخاص بالوزارة لاستكمال الإجراءات الضرورية وتقديم المستندات المطلوبة للتعيين.”

شروط الالتحاق بوظيفة جندي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لوظيفة جندي في القوات المسلحة وتشمل:

الجنسية العراقية: يجب على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية العراقية.

التعليم: يجب أن يمتلك المتقدم شهادة على الأقل لا تقل عن الإبتدائية.

اللياقة البدنية والطبية: يجب أن يتمتع مقدم الطلب باللياقة البدنية والصحية اللازمة لأداء واجبات الوظيفة.

الحالة الزواجية: يجب أن يكون المتقدم أعزبًا في الوقت الحالي.

السجل الجنائي: لا يجب أن يكون هناك أي حكم قضائي صادر ضد مقدم الطلب.

تلك الشروط تهدف إلى ضمان تأهيل المتقدمين المناسبين والملتزمين للالتحاق بالخدمة العسكرية في القوات المسلحة العراقية.