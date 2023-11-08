الان لينك تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

العديد من مواطني العراق يرغبون في التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وخصوصا بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي أو من خلال منصة مظلتي، وكانت الحكومة العراقية وفرت برنامج الرعاية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف المعيشة الاقتصادية التي يعاني منها جميع الفئات الأكثر احتياجا خلال الأوقات الراهنة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تعلن وزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد قيامها بفحص مايزيد عن 300 طلب متقدم من خلال زيارة ميدانية لهذه الأسر وبعد استيفاءهم الشروط التالية:

للتأهل للرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة في العراق، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

أن تتألف من 4 أفراد على الأقل.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 و60 سنة للرجال، وبين 15 و55 سنة للنساء.

عدم امتلاك المتقدم أي أموال أو تأمين صحي أو اجتماعي، ويجب أن يكون مسجلا في دوائر الشؤون الاجتماعية.

أن ينتمي إلى الأسر المحتاجة، ويجب أن يكون الدخل الشهري منخفضًا.

أن يكونوا من الأسر التي ليس لديها معيل رسمي، أو

أن يعاني أحد أفراد الأسرة من إعاقة جسدية أو عقلية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة “ مظلتي “.

اختر من القائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

انقر على “الرعاية الاجتماعية”.

اضغط “أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة للعام الحالي”.

أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم البطاقة الذكية واسم المحافظة.

انقر على أيقونة “الاستعلام” لعرض تفاصيل الدعم على الفور.

انقر على كلمة “تحميل” لتنزيل الكشوف على جهازك.

افتح الكشوف وابحث عن اسمك للتحقق من قبولك ضمن الرعاية الاجتماعية.

تلك الخطوات تمكن المواطنين من الاستعلام بسهولة عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة بالعراق.