Batoot Kids تردد قناة بطوط الجديد 2023 نايل سات لمتابعة أروع أفلام الكرتون المدبلجة والمترجمة

تردد قناة بطوط الجديد 2023 يزداد البحث عنه وذلك بسبب احتواء القناة على محتوى مميز و هادئ يناسب الأطفال من مختلف الاعمار، وتتميز القناة بعرض تشكيلة من البرامج الكرتونية المنوعة والتعليمية التي تهدف إلى تسديد الطفلة تعليمه وتنمية مهاراته، ولهذا يرغب أولياء الأمور في معرفة تردد هذه القناة وتحميلها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى يتمكن الطفل من قضاء وقت ممتع ومفيد، ويعد هذا واحداً من أهم الأسباب التي ساعدت القناة في الحفاظ على مكانتها وشهرتها بين القنوات الأطفال الأخرى وهي جودة المحتوى المعروض للأطفال وتميزه عن أي قناة أخرى.

تردد قناة بطوط الجديد 2023

يعد تردد قناة بطوط الجديدة 2023 واحدا من أهم الترددات التي يجب أن توجد على جهاز الاستقبال الخاص بك، حتى يتمكن طفلك من متابعة البرامج المفيدة والأفلام الكرتونية المسلية ويمكنك تحميل هذه القناة من خلال الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة هو 10853.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة بطوط 2023

يرجع سبب البحث عن تردد قناة بطوط الجديد 2023 إلى المميزات العديدة التي تتمتع بها هذه القناة وتجعلها واحدة من أفضل قنوات الأطفال، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: