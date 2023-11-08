شغل دماغك وانت تستريح ..طرق جمع الزجاج المكسور بسهولة وذكاء بدون ما تستخدم يدك نهائياً

جمع الزجاج المكسور يمكن أن يكون مهمة صعبة وخطيرة، حيث يمكن أن يؤدي تجاهل الزجاج المكسور إلى حدوث إصابات خطيرة. ولذلك، من الضروري التعامل مع الزجاج المكسور بحذر لتجنب الإصابات والفوضى، هذا المقال سيجيب لك عن كيفية جمع الزجاج المكسور بشكل صحيح.

كيفية جمع الزجاج المكسور

سوف نتحدث عن كيفية جمع الزجاج المكسور بشكل صحيح:

ارتداء الأدوات الواقية: يجب ارتداء الأدوات الواقية قبل جمع الزجاج المكسور، مثل القفازات والنظارات الواقية، حيث يمكن أن يؤدي تجاهل هذه الأدوات إلى حدوث إصابات خطيرة.

استخدام الأدوات المناسبة: يجب استخدام الأدوات المناسبة لجمع الزجاج المكسور، مثل فرشاة صغيرة ومكنسة، حيث يمكن أن تساعد هذه الأدوات على جمع الزجاج بشكل دقيق ومناسب.

طرق التخلص من الزجاج الكسور

بعد أن جمعت عليك ان تتخلص منه بشكل آمن كما يلي: