معالجة الضحك للكثير من الأمراض..تعرف عليها لكي تبقا سعيداً طول العمر 

تعاني العديد من الناس من مشاكل عديده في حياتها وضغوطات حياه سواء من الناحيه المادية والنفسية والصحية، وأصبح الاكتئاب موجود في كل منزل لا مفر منه، ولكن لابد أن نتجاهل كل ذلك حتى نعيش بصحه أفضل ويجب نحافظ على الابتسامه على وجوهنا حتى نعيش بشكل أفضل لان الحزن والاكتئاب يؤثر بالسلب على الصحه بشكل كبير فاليكم أهم فوائد الضحك الذي يعالج العديد من الأمراض.

الضحك يحافظ على مستويات السكر في الدم

رح إستشاري مشهور ورئيس الأطباء النفسيين في جامعة موسكو الروسية ويدعي( غيورغي كوستيك) أن الضحك يستطيع أن يقضي على مستويات السكر في الدم ويقضي على آلام التهاب المفاصل نهائيآ، ويقوم أيضاً بتحسين كلآ من وظائف الجهاز التنفسي ووظائف الجهاز الهضمى وأيضا تعزيز وظائف القلب والأوعية الدموية، مما يجعل الأنظار متجهة نحو كيفية استخدامه كنوع من أنواع العلاج.

فوائد الضحك على ضبط السكري

وقد أثبتت بعض الدراسات العالميه الدوليه حول العالم إن الضحك يقوم بزيادة نسبة أحد الهرمونات التي تساعد بدرجة عالية جدا في خفض مستوي السكر بالدم ويقضي أيضا عن الإلتهابات والآلام الخاصة بالمفاصل المختلفة في جميع أجزاء الجسم،فأصبح العلاج بالضحك وسيلة لمكافحة العديد من الأمراض بدلا من اللجوء للعقاقير الطبية أو ما شابه.

إفراز هرموني يسببه الضحك

وقد صرح أيضآ تلك الخبير في الطب النفسي أن للضحك هرمون موجود بالجسم وله مفعول عالي على تعزيز المناعة وزيادة كفاءة أنشطة الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وقد صرح أيضآ أن للضحك طرق متبعه في العلاج لتقوية الصحة العقلية و المحافظة عليها

وهذا النوع من العلاج يساعد على تهدئة العقل ويخفف من الغضب ويوقظ الإبداع ويقلل من العدوانية والخلاف.