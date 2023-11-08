أحلى شاورما ممكن تأكلها… أسرار النجاح في تحضير الشاورما هتطلع زي بتاعت المطاعم

نظرًا لأن شاورما الدجاج أصبحت طبقًا ذا شعبية كبيرة بين الناس من جميع الأعمار خلال السنوات القليلة الماضية، فإن العديد من السيدات يبحثن دائما عن وصفة لها، كما أن شاورما الدجاج على وجه الخصوص مذاقها جيد جدًا في المطاعم ومقبولة من قبل كل من الأطفال والكبار، لذلك نجد أن العديد من السيدات فضوليات حول التقنيات المستخدمة في تحضيرها في المنزل، لكن دائما ما تكون وصفات الشاورما المختلفة هي العائق الذي يقف أمام ربات المنزل في عمل الشاورما في المنزل، لذلك سوف نستعرض سويا وصفة سحرية لعمل شاورما الدجاج.

أسرار النجاح في تحضير الشاورما

فيما يلي سوف نوضح لك أسرار عمل شاورما الدجاج بخطوات بسيطة:

أولا: المقادير

صدور دجاج مقطعه قطع طويلة. طماطم مقطعة شرائح بالطول. بصل جوليان (شرائح). بهارات شاورما. عصير ليمون (ملعقة). سماق (نصف ملعقة). بابريكا (ملعقة). زعتر (ملعقة). ريحان (نصف ملعقة). ملعقة بصل بودر (ملعقة). ثوم بودر (ملعقة). زبادي (كوب واحد).

ثانيا: طريقة التحضير: