هيفضل معاكي طول السنه..حيلة ذكية لحفظ الجزر فترة طويلة دون أن يذبل

سؤال يشغل بال الكثير من ربات البيوت وهو كيف تحافظ على الجزر طازجًا؟ والإجابة هي أنه يمكن أكل الجزر في جميع أجزائه وأنه إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح، يمكن أن يتعفن ويذبل، حيث يعد الجزر أحد هذه الخضار التي تقلق السيدات بسبب سرعة تعفنها، وبما أنه لا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة بالطريقة التقليدية، فقد حان الوقت لتقديم بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على الجزر طازجًا، تابعي القراءة ونحن نكتشف لك الطرق المثالية لتخزين الجزر.

حفظ الجزر فترة طويلة دون أن يذبل

لا يزال من الممكن الاعتماد على طريقة مباشرة تحمي من الجزر التلف لمدة أسبوعين على الأقل، ولهذا السبب يجب إزالة أوراق الجزر تمامًا قبل لفة بالورق ووضعها في صندوق بغطاء.

هناك طريقة أخرى تتضمن نفض الغبار عن حبوب الجزر وتنظيفها جيدًا ثم تقطيعها، يتم بعد ذلك نقله إلى وعاء به ماء بارد بعد قضاء 5 إلى 6 دقائق في وعاء به ماء مغلي.

يتم تصفية قطع الجزر ووضعها في أكياس داخل الثلاجة بعد 5 دقائق أخرى، نتيجة لذلك فإن هذا الإجراء هذا يتيح الحفاظ على الجزر لمدى طويل.

أمور يجب فعلها قبل تخزين الجزر

قطع الجزء العلوي ذو اللون الأخضر من حبات الجزر بسكين حاد، حيث يؤدي ترك هذا الجزء إلى امتصاص الرطوبة من الجزر.

غسل الجزر بماء بارد ثم تقشيره، لإزالة أي آثار للمبيدات أو الأوساخ.

يقطع الجزر بشكل مناسب للتخزين، كدوائر أو مكعبات او تترك الحبة كاملة.