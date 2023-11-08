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اتعلمي أصول الطبخ.. للحفاظ على طراوة صدور الدجاج أثناء الطهي
يمكنك تحضير صدور الدجاج في المنزل لمنافسة مطاعم الوجبات السريعة، ونستعرض في هذا المقال بعض من الأسرار التي سوف تجعل صدور الدجاج طرية للغاية، حيث يتم استخدام صدور الدجاج في العديد من الوجبات اليومية السريعة واللذيذة للعائلة، علاوة على ذلك يمكن صنع الكثير من الأصناف منها مثل البانيه وشاورما الفراخ وشيش طاووق، وكلها من الوجبات التي يحبها الكبار والصغار.
طريقة الحفاظ على طراوة صدور الدجاج أثناء الطهي
- طوال ليلة كاملة قبل الطهي، إنقعي صدور الدجاج لأطول فترة ممكنة، والاهم من ذلك هو أنه لكل كيلوجرام من صدور الدجاج، أضيفي كوب زبادي أو لبن رايب إلى التوابل، نتيجة لذلك سوف تصبح صدور الدجاج أكثر نعومة ولذيذة بمساعدة الحليب أو الزبادي، كما أنها تنضج بسرعة أكبر أيضًا.
- تجنبي تقطيع صدور الدجاج بشكل كثيف أو رفيع جدًا لأن ذلك قد يؤدي إلى الإفراط في طهيها أو احتراقها عند تحميرها، وبدلاً من ذلك اجعليها متوسطة السماكة لضمان النتيجة المثلى.
- للتأكد من أن الدجاج سيكون ذو سطح مقرمش من الخارج ولحم طري من الداخل، اقليه في الكثير من الزيت الساخن.
- تجنب طهي صدور الدجاج الذي لا يزال مجمداً لأنه لن يتم طهيه بشكل صحيح، ومن المحتمل أن يحترق، وسوف يمتص الكثير من الدهون.
- للحفاظ على رطوبة الدجاج أثناء وضعه في الفرن أو طهيه على الموقد، قومي بتغطيته بورق الألمنيوم وضع كوب من الماء الدافئ بجانبه.