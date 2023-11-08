محدش هيقولك على السر دة …كيفية تنظيف الفتحه الخاصه بحوض المغسلة

تقوم ربة المنزل بالعديد من المهام اليومية لكي تستطيع تنظيف بيتها أول بأول والقضاء على كل مايشوب منزلها من اتساخات، وفي بعض الأحيان من الممكن أن تصبح فتحة تصريف الماء في المغسلة بؤرة الأوساخ والميكروبات والجراثيم نتيجة التراكمات ولهذا فقد تحتاجين إلى تنظيفها باستمرار وتقومين بطرق التنظيف التقليدية التي تحتاجين فيها إلى بذل بعض المجهود الدعك والفرك لتلك الأماكن حتى تستطيعين تنظيفها ممايثير التعب والإرهاق لديكي، وفي هذا المقال سنتحدث عن كيفيه تنظيف فتحة الحوض بكل سهولة حتى لا تبذلين مجهود وعناء لتنظيف تلك الأماكن داخل منزلك.

بعض الحيل المستخدمة لتنظيف فتحة حوض المغسلة

جيل معجون الأسنان

تستطيعين الإستعانة بمعجون الأسنان الچيل في تنظيف فتحة الحوض المغسلة عن طريق وضع كمية ضئيلة من معجون الأسنان الچيل، ثم فركها بقطعة من القماش القطنيه المبلله، حيث أن لمعجون الأسنان بعض المكونات والعناصر القوية التي تساعد في إزالة طبقات الأوساخ المتراكمة والبقع العنيدة.

إشعال عود كبريت

في حالة الرغبة في القضاء علي الرائحة الكريهة في المرحاض تستطيعين الاعتماد على طريقة لم تخطر على بال الكثيرين وهي إشعال عود كبريت، حيث يساعد على جذب الرائحة لأنه يؤدي إلى صدور أوكسيد الكبريت الذي يقضي على مفعول الرائحة الكريهة.

استخدام خليط المياه مع الخل

يمكنك خلط كوب من الماء الساخن مع كوب من الخل يتم سكبة في حوض المغسله حتى تتخلصي من اي اي شوائب، ويتم تسليك الحوض بسهوله كما يساعد على تطهير الحوض من أي بكتيريا أو ميكروبات عالقة.