“التقديم شغال لمحدودي الدخل” شقق الإسكان بدعم صندوق الإسكان الاجتماعي في اكتر من ١٥ مدينة جديدة..دعم يصل إلى 35 ألف جنيه

شقق الإسكان بدعم صندوق الإسكان يمكن للأشخاص من ذوي الدخول المحدودة التقديم عليها ومن ثم يمكنهم دفع مبلغها على هيئة أقساط، وتضع الوزارة شروطًا للحصول عليها وهناك خطوات كذلك للتقديم عليها أو الاستعلام عنها سنتعرف عليها في هذا المقال.

شقق الإسكان بدعم صندوق الإسكان

تستعد وزارة المرافق والإسكان بالتعاون مع الصندوق الخاص بالإسكان لطرح الكراسة المتعلقة بشروط شقق الإسكان بكل المكاتب التابعة لهيئة البريد القومية بمحافظات مصر لتيسير التعامل مع كل المواطنين وتسديد جميع مقدمات الحجز الخاصة بالمشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة بعدة محافظات، وقد أكدت الوزارة بأنه سيتم فتح الباب الخاص بالتقديم في الإعلان رقم 18 الخاص ب شقق الإسكان بدعم صندوق الإسكان للفئات ذات الدخل المحدود في الربع الأخير بالسنة الحالية أو اولى ايام السنة القادمة 2024، ويمكن التقديم عليها من خلال الموقع الخاص بصندوق التمويل العقاري.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين الذين تقدموا بطلب لأخذ وحدات سكنية بالمشروع المطروح من قبل وزارة الإسكان أن يستعملوا عن الطلب الخاص بهم باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بصندوق الإسكان.

الضغط فوق الأيقونة الخاصة باستعلام عن الوحدات المحجوزة.

تحديد المحافظة ومن ثم المشروع السكني.

يدخل المتقدم بعدها البيانات المطلوبة بالكامل.

ومن ثم يتم في النهاية المقبل فوق عبارة عرض النتيجة.

وبعدها ستظهر الحالة الخاصة بالطلب.

خدمة عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي

حدد صندوق الإسكان رقمًا يمكن للعملاء التواصل معه من خلاله في حالة وجود شكوى لديهم، وقد نوه الصندوق على الموقع الرسمي الخاص به بأنه يتعين على العميل تحديد هل الشكوى التي يقدمها متعلقة بعميل موجود بنظام البنك الالى أو غير موجود، ويمكن التواصل مع الصندوق من خلال الأرقام التالية: