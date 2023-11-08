وصفه شهيه رائعه..حضري بنفسك الحمص بهذه الخطوات السهلة واللذيذة

الحمص هو نوع من البقوليات يعود أصله إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يعتبر طعاماً غنياً بالبروتين والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن. ويمكن استخدام الحمص في العديد من الوصفات، مثل الحمص المقلي، والحمص المطبوخ، والحمص المهروس (الحمصة)، ويمكن أيضاً استخدامه كمكون في السلطات والمقبلات.

مكونات الحمص السوري

750 غرام حمص منقوع ليلة كاملة

ثلاثة أرباع كوب طحينة

ثلث كوب عصير ليمون حامض

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

ملعقتان صغيرتان ملح

طريقة تقديم الحمص السوري

بابريكا (حسب الرغبة)

نصف كوب زيت زيتون

طريقة عمل الحمص السوري

في وعاء قدر الضغط، ضعي الحمص مع ملعقة صغيرة ونصف من الملح و اغمريه بالماء. اطهي الحمص حتى تتكون الرغوة على الوجه. ازيلي بقايا الرغوة واتركي الحمص يطهو لمدة 45 دقيقة. صفّي الحمص وضعيه في وعاء محضّر الطعام. أضيفي الطحينة، الثوم المهروس، العصير الحامض ونصف ملعقة صغيرة من الملح. اطحني المزيج حتى يصبح ناعماً، وأضيفي الماء حسب الحاجة للحصول على القوام المناسب. ضعي الحمص في طبق التقديم وزيّني الوجه بزيت الزيتون والبابريكا. يمكن تقديم الحمص المهروس بارداً أو دافئاً مع خبز البيتا أو الخبز المحمص. بالهناء والشفاء!

فوائد الحمص

الحمص هو نوع من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، ومن بين هذه الفوائد: