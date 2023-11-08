سلعك في أمان الآن.. وزارة التموين تُطبق منظومة جديدة لأصحاب بطاقات التموين حفاظًا على حقوقهم فأبشروا

بشرت وزارة التموين المصرية المواطنين والمواطنات بالإعلان عن تطبيق منظومة جديدة لأصحاب بطاقات التموين، حيث هذه المنظومة سوف تعمل على تنظيم المنتجات والسلع التموينية المقدمة لهم، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذه المنظومة وكيف سيتم الأمر؟ فضلًا تابعوا معنا.

منظومة جديدة لأصحاب بطاقات التموين

وضحت وزارة التموين المصرية أنها دشنت منظومة جديدة موجهة إلى جميع أصحاب البطاقات في جمهورية مصر العربية، حيث بدأ بالفعل تطبيقها في عدد من المحافظات وجاري التعميم على بقية المحافظات، والهدف من تلك المنظومة هي حفاظ الوزارة على حق المواطن والحصول على أي سلعة يرغب بها، حيث له 31 صنف بالتموين، يحق له الحصول على أي واحدة منهم بقيمتها المحددة من قبل الوزارة.

وسوف يتم تسجيل السلع الذي حصلت عليها من خلال المنظومة، بل وستقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية إلى المواطن بالسلع الذي حصل عليها، وذلك على نفس الرقم الذي تم تسجيل بطاقة التموين عليها، مع العلم أن تسجيل أرقام الهواتف على بطاقة التموين متاح لأصحاب البطاقات على موقع دعم مصر، بحيث يستفيد المواطن من كل الخدمات المقدمة له من الوزارة.

أسعار السلع المدعمة لأصحاب البطاقات

وضحنا لكم أنه تم إطلاق منظومة جديدة لأصحاب بطاقات التموين، وبالنسبة للسلع المدعمة التي يتم تقديمها من قبل الوزارة، ويتم تقديمها لهم أول كل شهر، فأسعار بعض السلع كما يلي: