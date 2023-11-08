خطوات تنزيل تحديث ببجي موبايل التحديث الجديد 2023 PUBG MOBILE APK حملها الان .. مميزات جديدة ملهاش حل

تحديث ببجي، خلال عام 2023، قامت الشركة بإصدار تحديثين كبيرين للعبة ببجي موبايل، وهما التحديث 2.8 في 13 أكتوبر والتحديث 2.9 المقرر صدوره في 9 نوفمبر 2023. شركة Tencent Games تُطلق تحديثات جديدة بشكل منتظم لتحسين اللعبة وإضافة ميزات جديدة.

تحديث ببجي موبايل

تقوم شركة Tencent Games بإصدار تحديثات جديدة للعبة ببجي موبايل بشكل منتظم، حيث تتضمن هذه التحديثات تحسينات على اللعبة وإضافة مزايا جديدة وإصلاح الأخطاء الموجودة لتجربة المزايا الجديدة في تحديث ببجي موبايل. يجب على اللاعبين تحديث اللعبة إلى أحدث إصدار متوافق مع أنظمة أندرويد، يقدم موقع ميداس باي شحن مجاني لشدات ببجي موبايل 2023 عن طريق طرق الشحن الأفضل والأرخص. اكتشف هذه الطرق الآن.

فتح تطبيق جوجل بلاي على هاتفك الذكي، ثم قم بتنزيل تحديث لعبة ببجي.

ابحث عن “PUBG Mobile”.

اضغط على “تحديث” أو “Update” لتحميل التحديث الجديد 2.9.

قم بتوثيق عملية التنزيل واصبر حتى يتم تركيب التحديث على جهازك الذكي.

تنزيل بيجي على أجهزة آيفون

افتح متجر App Store على هاتفك الذكي.

ابحث عن “PUBG Mobile”.

انقر على “تحديث” أو “Update” لتحميل التحديث الجديد 2.9.

قم بالتحقق من عملية التحميل واصبر حتى يتم تثبيت التحديث على جهازك الذكي.

تحديث ببجي موبايل من الموقع الرسمي

لتحديث ببجي موبايل إلى التحديث الجديد لعام 2023، يمكن للاعبين اتباع هذه الخطوات عبر الموقع الرسمي لببجي.

انتقل إلى موقع ببجي الرسمي.

اضغط على الزر “تنزيل” أو “تحميل”.

اختر نظام التشغيل الخاص بهاتفك الذكي.

قم باتباع التوجيهات التي تظهر على الشاشة لتحميل التحديث.

يمكن أن يتطلب تنزيل التحديث بعض الوقت، وذلك يعتمد على سرعة اتصالك بالإنترنت. قد تختلف خطوات التحديث حسب الإصدار المثبت من اللعبة على هاتفك الذكي.

مميزات التحديث الجديد 2.9 لببجي موبايل

تتضمن التحديث الأحدث للعبة ببجي موبايل الإصدار 2.9 مجموعة من الخصائص الجديدة والتحسينات، ومن ضمنها:

خريطة جديدة تسمى “Crater”.

وضع لعب جديد يسمى “Rift”.

تُعتبر الأسلحة الجديدة، مثل البندقية الهجومية الحديثة المعروفة باسم “AN94” والبندقية القنص الجديدة المعروفة باسم “Arctic Warfare Magnum”، مستجدات ذات أهمية.

تحسينات في الأداء.

ميزات إضافية تشمل القدرة على تقليل صوت الأسلحة والمركبات.