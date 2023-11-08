بحث نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث موقع نتائجنا pdf جميع المحافظات بالرقم الامتحاني فقط كافة المدارس

وزارة التربية العراقية تستعد للكشف عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث ، حيث تقترب لجان تدقيق الدفاتر الامتحانية من الانتهاء من مهمتها. تمت مهمة تصحيح الدفاتر الامتحانية في جميع المديريات التعليمية، وعند انتهاء هذه الأعمال، يمكنك الاطلاع على النتائج من خلال ملفات PDF المتاحة عبر خدمة Google Drive في أسرع وقت ممكن في جميع المحافظات.

نتائج الثالث المتوسط

لطلاب الصف الثالث المتوسط في الدور الثالث، ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتائجهم، تم الإعلان عن العديد من النتائج لمختلف الصفوف مؤخرًا عبر موقعنا الخاص بالنتائج. وهذا الأمر دفع بأولياء الأمور والطلاب والطالبات إلى زيادة عمليات البحث لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث وكيفية الوصول إليها.

اما بالحديث عن توزيع درجات اللغة العربية جاءت كالتالي:

المجال الدرجة الأدب والنصوص 20 درجات القواعد 30 الإنشاء 20 الإملاء 5

كذلك توزيع درجات مادة الفيزياء كانت كالتالي:

الفصل الدرجة الفصل الأول 16 الفصل الثاني 10 الفصل الثالث 20 الفصل الرابع 10 الفصل الخامس 12 الفصل السادس 18 الفصل السابع 14 الفصل الثامن 12 الفصل التاسع 8

طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط 2033 الدور الثالث

موقع “نتائجنا” هو واحد من أشهر مواقع النتائج في العراق، ويقوم بمتابعة ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الثالث في جميع المحافظات، عندما تعلن النتائج رسميًا، يمكنك تنزيل كشوف النتائج من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني. اختيار خيار تنزيل النتائج بجوار اسم مديرية التربية. النقر على الرابط المخصص لتنزيل النتائج. اتباع الإرشادات لتنزيل النتائج باستخدام خدمة Google Drive. حدد المدرسة التي ينتمي إليها الطالب. قم بتحميل ملف PDF الذي يحتوي على كشف النتائج. قم بمراجعة اسم الطالب والرقم الامتحاني ودرجات جميع المواد.

بهذه الطريقة، يمكنك الوصول بسهولة إلى نتائج الصف الثالث المتوسط عندما تصبح متاحة.