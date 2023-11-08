بالمقص طريقه لف ورق العنب والكرنب.. لن تتخيلي السرعة.. تعرفي على أسرع طريقة في لف ورق العنب والكرنب هتعملي محشي بالهبل ليكي وجيرانك

يعتبر المحشي من الأكلات الشعبية المشهورة لدى الجميع، حيث أنه مفضل لدى الكبير والصغير ويعطي طاقه ونشاط للجسم، فهو من أكثر الأطعمة الشتوية التي نفضلها كل يوم بسبب طعمه المميز عن أي طعام آخر ومن أفضل أنواع المحشيات هو ورق العنب والكرنب حيث يزداد طبخهم في المناسبات وعزائم الضيوف، ولكن يستغرق وقت وجود كبير كي نقوم بعمله قبل العزومة أو الطبخ بيوم حتى تتفرغ لباقي الأطعمة ولكن من اليوم لن تعاني من هذه المشكله الصعبه فجئنا إليكم بأفضل طريقة للف ورق الكرنب والعنب بسرعة رهيبة دون تعب

خطو

ات لف أوراق الكرنب و العنب بالمقص

عليك الالتزام بالخطوات التالية حتى تحصلي على كمية كبيرة من الملفوف: