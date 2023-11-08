طبخ
بالمقص طريقه لف ورق العنب والكرنب.. لن تتخيلي السرعة.. تعرفي على أسرع طريقة في لف ورق العنب والكرنب هتعملي محشي بالهبل ليكي وجيرانك
يعتبر المحشي من الأكلات الشعبية المشهورة لدى الجميع، حيث أنه مفضل لدى الكبير والصغير ويعطي طاقه ونشاط للجسم، فهو من أكثر الأطعمة الشتوية التي نفضلها كل يوم بسبب طعمه المميز عن أي طعام آخر ومن أفضل أنواع المحشيات هو ورق العنب والكرنب حيث يزداد طبخهم في المناسبات وعزائم الضيوف، ولكن يستغرق وقت وجود كبير كي نقوم بعمله قبل العزومة أو الطبخ بيوم حتى تتفرغ لباقي الأطعمة ولكن من اليوم لن تعاني من هذه المشكله الصعبه فجئنا إليكم بأفضل طريقة للف ورق الكرنب والعنب بسرعة رهيبة دون تعب
خطو
ات لف أوراق الكرنب و العنب بالمقص
عليك الالتزام بالخطوات التالية حتى تحصلي على كمية كبيرة من الملفوف:
- في البداية ارفعي حله على النار بها كمية كبيرة من المياه المغلية مع اضافه ملح قليل.
- بعد ذلك قومي بقطع أوراق الكرنب بشكل محكم وضعيه في المياه المغلية عدة دقائق ثم ارفعيه في الحال على مياه باردة.
- ثم اقطعي أورده الملفوف باستخدام المقص ثم اقطعي الأوراق بنفس المقاس إلى قطع صغيرة حتى تكون جاهزة للحشو واتركيها على هيئة أكوام.
- ثم حضري حشوة الملفوف المعروفة وابدأي في الحشو واحدة تلو الأخرى .
- قومي برص أوراق الملفوف في وعاء مناسب بعد ذلك ارفعيه على نار متوسطة مع اضافة الشوربة والمياه المناسبة وإضافة التوابل والملح عليه.
- ثم قومي بتغطية أوراق الملفوف في الحلة بشكل جيد ويجب أن تتابعي أوراق الملفوف من وقت لآخر حتى لا يحترق أو من الممكن أن يحتاج إلى بعض المياه عليه.
- ثم اطفئي النار عليه إلى أن ينضج جيدا ويبرد