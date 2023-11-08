هترجع عرسان من اول وجديد.. ضعى زيت الزيتون على الموز وشوف بنفسك ايه اللي هيحصل من كثر الجمال مش هتصدق عينيك

تعاني كل فتاة من مشاكل عديدة في بشرتها وشعرها فهناك من يكون لديها هالات سوداء أو اسمرار والعديد من المشاكل، كما أن الشعر يكون لديها مجعد وهايش ومتقصف ننصحك عزيزتي القارئة إستخدام هذه الوصفة بوضع زيت الزيتون على الموز للحصول على خليط طبيعي مليء بالفيتامينات والمعادن الغنية المفيدة للشعر والبشرة.

مكونات خلطة زيت الزيتون والموز

عدد مرة واحدة موز

ثلاث معالق من زيت الزيتون

خطوات تحضير زيت الزيتون والموز

نقوم بشراء أصابع الموز والتقشير وتقطيعه إلى قطع صغيرة جداً .

ويتم هرسها باستخدام شوكة حتى تصبح مثل العجينة الناعمة الطرية.

نضع على هذا الموز كمية زيت الزيتون ونقلبهم جيداً حتى تحصل على خليط متجانس. ثم نبدأ في طريقة الاستخدام وهي وضع هذه المكونات على الشعر بعد غسله وتنشيفه جيدا .

وندلك به فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف.

حتى نتأكد من وجود هذه المكونات في كل أنحاء الشعر نترك الخلطه لمده ثلث ساعه على الاقل ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر .

وعليك بالتكرار الوصفة حتى تتخلصي من كل مشاكل الشع، كما أنها تعمل على تنعيم الشعر بسبب كثرة الاستخدام.

نصائح مهمه للعنايه بالشعر