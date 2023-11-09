“هم مين” الحكومة تُحدد المستفيدون من بطاقة الخدمات المتكاملة الجديدة//الأوراق اللازمة لاستخرج كارت الخدمات المتكاملة الجديد

المستفيدون من بطاقة الخدمات المتكاملة وأهم الشروط اللازمة للاستفادة من هذه الخدمة سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة خاصة بذوي الهمم تعرف ببطاقة الخدمات المتكاملة والتي تساعدهم على الاستفادة من الكثير من التسهيلات في الحصول على الخدمات من مختلف القطاعات التي يمكن أن يحتاج إليها هؤلاء الأشخاص بالإضافة إلى توفير عديد من الميزات المتكاملة الأخرى التي أقرها لهم القانون.

المستفيدون من بطاقة الخدمات المتكاملة

في النقاط التالية سوف نعرض لكم أبرز المستفيدين من المزايا التي توفرها بطاقات الخدمات المتكاملة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك كما يلي:

الحالات التي تعرض أصحابها للبتر سواء في الأطراف العلوية أو السفلية من الجسم.

حالات المرضى المصابين بالشلل الرباعي.

كذلك الأفراد المصابين بحالات الشلل الدماغي.

كل من مصاب بمرض ضمور العضلات.

الأشخاص الكفيفة.

الأشخاص المصابة بمتلازمة داون.

أي شخص مصاب بإعاقة ذهنية تحت ٣٦ درجة.

أصحاب مرض طيف التوحد.

الاشخاص المصابة بقصر في قامتها ممن لا يتعدى طولهم ١٤٠ سم في حالة البلوغ.

الأوراق اللازمة للاستفادة ببطاقة الخدمات المتكاملة

توجد مجموعة من المستندات التي أوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي للأفراد الراغبين في الاستفادة بهذه الخدمات وذلك كما يلي: