“مش 35 ولا 30 ألف جنيه ” مقدم وحدات سكنية في المدن الجديدة +الإسكان المتميز الأقل وجنة الأغلى

مقدم وحدات سكنية في المدن الجديدة يعتبر من الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرة وخاصًة بعد أن أعلنت الحكومة عن طرحها لوحدات سكنية جديدة بأسعار مناسبة للغاية لكافة الفئات في المجتمع وبدعم يناسب الجميع على أن يتم طرح هذه الوحدات بصف دورية من خلال طرح الشقق في المشروعات السكنية المتعددة، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض كافة التفاصيل التي تهم المواطنين حول هذا الموضوع.

مقدم وحدات سكنية في المدن الجديدة

أوضحت وزارة الإسكان عن إطلاقها لعدد من الوحدات السكنية بمقدمات مناسبة للغاية لكافة الفئات، وذلك كما يلي:

فيما يخص بوحدات الإسكان المتميز فمن المقرر أن يصل قيمة المقدم للحجز نحو 25 ألف جنيه.

فيما يخص وحدات سكن مصر فمن المقرر أن يصل سعر مقدم الحجز نحو 50 ألف جنيه.

أما عن وحدات جنة فمن المقرر أن يصل سعر مقدم الحجز نحو 100 ألف جنيه.

شروط حجز الوحدات السكنية

وضعت الوزارة عدة شروط يجب توافرها لكل من يرغب في الحصول على أحد الوحدات السكنية المقرر إطلاقها وذلك كما يلي: