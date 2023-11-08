خطوات تحميل لعبة GTA San Andreas جاتا سان اندرياس للاندرويد والايفون

لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas تُعَد واحدة من أبرز الألعاب التي تقدم تجربة ممتعة ومشوقة لكل عشاق عالم الألعاب. تم تطوير هذه اللعبة الرائعة ونُشِرت بعناية فائقة من قبل شركة Rockstar Games، وقد رأت النور لأول مرة في عام 2004. تمتاز GTA San Andreas بأنها تقدم تجربة لعب فريدة في بيئة مفتوحة ضخمة تستند إلى ولاية سان أندرياس الوهمية.

لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas

احداث لعبة GTA San Andreas كانت في عام 1992، داخل ولاية سان أندرياس المستوحاة من ولاية كاليفورنيا الحقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية. ستتقمّص دور الشخصية الرئيسية كارل “سي جي” جونسون، وهو شاب يعود إلى منزله في مدينة Los Santos بعد وفاة والدته. يجد كارل نفسه متورطًا في عالم الجريمة وعصابات الشوارع، وتتعين عليه استعادة سيطرته على الأحياء التي تُسيطَر عليها عصابات منافسة. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه كشف العديد من الأسرار والمؤامرات التي تجري في المدينة.

خطوات تحميل لعبة GTA San Andreas للاندرويد

لتحميل لعبة GTA San Andreas على جهازك الذي يعمل بنظام Android، اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح متجر Google Play الموجود على جهازك الجوال.

بمجرد فتح المتجر، ابحث عن “GTA San Andreas” باستخدام ميزة البحث.

ستظهر نتائج البحث ويمكنك النقر على اسم اللعبة.

ستظهر صفحة لعبة GTA San Andreas، انقر على “تثبيت” لبدء عملية التحميل والتثبيت.

انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل والتثبيت.

بمجرد اكتمال التثبيت، انقر على “فتح” لبدء اللعب.

ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك لتنزيل اللعبة. يُشجع على ملاحظة أن اللعبة متاحة للتنزيل مجانًا.

خطوات تحميل لعبة GTA San Andreas للايفون

إذا كنت تمتلك جهاز يعمل بنظام iOS، يمكنك تحميل لعبة GTA San Andreas باتباع الخطوات التالية: