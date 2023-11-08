تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2023 علي النايل سات لمتابعة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تم الكشف عن إصدار جديد تردد قناة اون تايم سبورت، وهذا التردد يُعتبر واحداً من أكثر الترددات المطلوبة حالياً على محركات البحث. وذلك للحصول على معلومات حول تردد قناة أون تايم سبورت التي تعد واحدة من القنوات الرياضية الرائدة في العالم العربي، تقوم هذه القناة ببث مباريات رياضية من مختلف الأنواع سواء كانت دوريات عالمية أو مباريات محلية بشكل مباشر ومجاني، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة تغطية شاملة لأحداث العالم الرياضية سواء كانت على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقدم محتوى متنوعاً في مجالات مختلفة من الرياضة.

مباراة الاهلي والزمالك

تردد قناة اون تايم سبورت بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3 بين الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، نجح الزمالك في التأهل لنهائي البطولة بعد فوزه بركلات الترجيح. سيتقابل الزمالك في المباراة النهائية مع الأهلي، وهذا يعني أننا سنشهد مباراة نهائية مثيرة بين الفريقين الكبيرين.

وفيما يتعلق بالتاريخ، أعلن ماهر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك أن المباراة النهائية ستقام في 13 مارس للعام القادم.

تردد قناة اون تايم سبورت

أولت إدارة قناة أون تايم سبورت عناية خاصة لتوفير مجموعة متنوعة من الترددات لضمان تغطية شاملة لمناطق الشرق الأوسط بأكمله، وفيما يلي تردد قناة اون تايم سبورت:

القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11861.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

– الاستقطاب: رأسي.

تردد آخر على القمر الصناعي نايل سات.

– التردد: 12303.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات.

– القمر الصناعي: عرب سات.

– التردد: 10853.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.