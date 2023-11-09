الشرقية للدخان بتقولك سعر السجائر الجديد اليوم هيزيد .. أسعار السجائر والتبغ في الأسوق للمستهلك حسب بيان الشرقية للدخان

سعر السجائر الجديد اليوم، حيث تم تعديل ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر، بعد أن وافقت الحكومة مؤخرا على زيادة الضريبة في صناعة السجائر ومنتجات التبغ، مما يمثل خطوة كبيرة في المجال الاقتصادي، والهدف الأساسي لهذه الخطوة والتي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو زيادة إيرادات الضرائب للدولة في محاولة لسد عجز الموازنة العامة.

سعر السجائر الجديد اليوم

فيما يتعلق بسعر السجائر الجديد اليوم في السوق المحلية، فإن احتكار بعض تجار التجزئة سيؤدي إلى ارتفاع كبير عن السعر الرسمي الذي حددته الشركة الشرقية للدخان، وجاءت الأسعار المقررة للسجائر على النحو التالي:

تقدر التكلفة التقديرية للعلبة الواحدة بـ 75 جنيها لعلبة سجائر مارلبورو البيضاء.

التكلفة التقريبية بالجنيه لعلبة سجائر مارلبورو الحمراء، 75 جنيهاً.

التكلفة التقريبية لعلبة سجائر ميريت، هي 75 جنيها.

التكلفة التقريبية لعلبة سجائر كليوباترا 48 جنيها.

التكلفة المتوقعة لعلبة سجائر كليوباترا بوكس ​​هي خمسون جنيها.

التكلفة المتوقعة لعلبة واحدة من سجائر LM Blue هي 60 جنيها.

التكلفة التقريبية للعلبة الواحدة 60 جنيهًا لسيجارة LM Red.

قيمة الضريبة المضافة على السجائر

الزيادة الضريبية المحددة على كل علبة سجائر هي 50 قرشاً، وذلك بموجب التعديل الجديد، وتخضع جميع أنواع السجائر المحلية والأجنبية.

تم إضافة ضريبة 4.5 جنيه على السجائر التي يكون سعر بيعها عن 31 جنيها.