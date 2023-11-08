تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على النايل سات والعرب سات

تعد قناة ناشونال جيوغرافيك من أكثر القنوات التي تنقل العديد من الأفلام الوثائقية المختلفة فضلاً عن كونها تمثل أهمية كبير لجميع الشرائح، حيث إن القناة تقوم بنقل كل ما هو جديد وحصري في عالم الحيوان والصحراء والمغامرات الخاصة بالجبال، وغير ذلك من المجالات الأخرى، لهذا يتساءل البعض عن أحدث تردد للقناة من أجل القيام بإستقبالها بكل سهولة، لكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على بعض الأقمار الصناعية التي من بينها الأتي:-

القمر الصناعي عرب سات.

في حين أن التردد الخاص بالقناة فهو 11526.

الاستقطاب يكون أفقي.

كما أن معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

إضافة إلى إمكانية القيام بإستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات، كما يلي:-

التردد الجديد يكون 11411.

في حين أن الإستقطاب يكون أفقي.

بينما معدل الترميز فهو 3000.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

طريقة استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية

هناك بعض الخطوات الهامة ن أجل القيام بإستقبال القناة على الأقمار الصناعية سواء العرب سات أو النايل سات، وفقًا لما يلي:-