“أحلى المسلسلات التركية” تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد 2023 على النايل سات//متابعة مسلسل المؤسس عثمان مترجم ومدبلج عربي

تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد، لما تقدمه من مواد متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع المصري والعربي، تعتبر قناة مصر أم الدنيا من القنوات المصرية التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، ولعل تقديم القناة لبرامج تركية شهيرة، من بينها مسلسل “المؤسس عثمان” الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم العربي، هو أحد أبرز مميزاتها.

تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد

على القمر الصناعي النايل سات يمكن تعديل تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد، من خلال إدخال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11555.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كيفية ضبط الرسيفر لاستقبال قناة مصر أم الدنيا HD الجديدة على ترددها

من خلال بعض من الخطوات السهلة يمكن لأي مستخدم استخدام جهاز التحكم الخاص بالرسيفر لتغيير تردد قناة مصر أم الدنيا الجديدة 2023، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية: