تردد القنوات
“أحلى المسلسلات التركية” تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد 2023 على النايل سات//متابعة مسلسل المؤسس عثمان مترجم ومدبلج عربي
تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد، لما تقدمه من مواد متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع المصري والعربي، تعتبر قناة مصر أم الدنيا من القنوات المصرية التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، ولعل تقديم القناة لبرامج تركية شهيرة، من بينها مسلسل “المؤسس عثمان” الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم العربي، هو أحد أبرز مميزاتها.
تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد
على القمر الصناعي النايل سات يمكن تعديل تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد، من خلال إدخال المعلومات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11555.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
كيفية ضبط الرسيفر لاستقبال قناة مصر أم الدنيا HD الجديدة على ترددها
من خلال بعض من الخطوات السهلة يمكن لأي مستخدم استخدام جهاز التحكم الخاص بالرسيفر لتغيير تردد قناة مصر أم الدنيا الجديدة 2023، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:
- في البداية عليك تحديد عنصر القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال.
- عليك اختيار مربع “تركيب” من القائمة الظاهرة أمامك.
- فور الضغط على خيار الإنشاء سيتم بعد ذلك إرسالك إلى قائمة جديدة.
- الخيار الأول المتاح للمستخدم هو اختيار القمر الصناعي الذي سيتم بث القناة عليه.
- بعد ذلك، قم بتسجيل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل التشفير وتردد القناة.
- أخيراً عليك الضغط على زر البحث.
- قبل الوصول إلى جميع القنوات على هذا التردد، عليك الانتظار لمدة معينة من الثواني.
- لمنع إلغاء أو مسح البيانات التي تم تنزيلها، من الضروري تحديد خيار حفظ في النهاية.