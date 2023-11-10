“وزير التعليم بيقولكم الميعاد أهوه” موعد امتحانات نص السنة 2024 للنقل والشهادات//الامتحانات ع الأبواب يا مسهل الحال

موعد امتحانات نص السنة 2024 يبحث عنها كثير من الطلاب وأولياء الأمور وذلك بعد اقتراب موعد انتهاء الترم الدراسي الأول الذي من المقرر انتهائه فور الانتهاء من اختبارات نصف العام، والتي من المقرر لها أن تستمر فترة تتجاوز الأسبوعين تقريبًا، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

موعد امتحانات نص السنة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في التصريحات الخاصة بموعد امتحانات نصف العام لهذه السنة بأنها سوف تبدأ منذ يوم الثلاثاء الموافق ٩ من شهر يناير لعام ٢٠٢٤، حيث من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام من يوم ٢٧ يناير لعام ٢٠٢٤ وحتى يوم ٨ من شهر فبراير لنفس العام على أن يبدأ الترم الثاني منذ يوم ١٠ من شهر فبراير لهذا العام.

موعد انتهاء الترم الدراسي الثاني

بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد الموعد الخاص ببدء إجازة نصف العام فإنه من المقرر أن يكون الموعد النهائي لانتهاء الترم الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤ هو يوم الخميس الموافق ٦ من شهر يونيو لعام ٢٠٢٤ وذلك بعد مرور الطلاب بالاختبارات التي تعقدها المدرسة والتي تقيس النتائج الخاصة بمدى فهم الطلاب لما تم دراسته، وقد شدد وزير التعليم على ضرورة القيام بعمل أنشطة تساعد الطلاب على فهم المواد الخاصة بكل صف دراسي بشكل جيد ودقيق فضلًا عن توفير منصة إلكترونية خاصة بإمكانية التعرف على الشرح والأسئلة والاختبارات المتعلقة بكل فصل دراسي على حده.