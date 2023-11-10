الأخضر في العلالي..سعر الدولار في السوق السودا النهاردة طلع//اللي معاه دولار يغيره بالسعر ده

سعر الدولار في السوق السودا النهاردة يبحث عنه الكثيرون حيث سجل الدولار أسعار مرتفعة في الساعات القليلة الماضية، وتعتبر السوق السوداء واحدة من أشهر الأماكن التي يتم من خلالها بيع العملات بأنواعها المختلفة وذلك بشكل غير قانوني، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم كل ما يخص الأسعار الخاصة بالدولار في السوق السوداء اليوم وغيرها من المعلومات الأخرى.

سعر الدولار في السوق السودا النهاردة

مع احتمالات خفض السعر الخاص بـ الجنيه مقابل الدولار في البنك المركزي وذلك مواكبةً مع آخر الاجتماعات السياسية المتعلقة بهذا الشأن فإن من المقرر لسعر الدولار بأنه لم يشهد أي ارتفاع أو انخفاض في منتصف هذا الأسبوع، وعليه فإن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم قد سجل نحو 47 جنيه وذلك خلال التعاملات الخاصة بهذا اليوم وبذلك يكون الدولار قد ثبت على سعره في الأسبوع الحالي طبقًا لآراء المتخصصين، والجدير بالذكر أن ارتفاع سعر الدولار وانخفاضه يتوقف على حالة الطلب والقرارات وكذلك الأحداث المفاجأة التي تلعب دور كبير في تغيير السعر.

ما هي السوق السوداء

السوق السوداء يعتبر مصطلح يشتمل على ممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد والتي يتم ممارستها خارج الإطار القانوني المسموح به من قبل الحكومة، حيث تجري المعاملات الخاصة بالسوق السوداء في العادة تحت مظلة الخفاء، حيث يستطيع المشاركون في تجنب اللوائح الخاصة بالأسعار الحكومية أو الأسعار المتعلقة بالضرائب التي يتم فرضها على المنتجات، حيث تلقى المنتجات والعملات وغيرها في السوق السوداء قبول كبير بواسطة الكثير من الناس.