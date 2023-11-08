هل الدعم الإضافي لحساب المواطن مستمر أم لا؟.. وزارة الموارد تُوضح

عقب صدور أمر ملكي مُنذ فترة عن استمرار طلبات التسجيل فيه للحصول على الدعم بشكل شهري بدأ البحث حول إمكانية التسجيل لمعرفة الطريقة الصحيحة لذلك بالإضافة إلى التساؤل حول الدعم الإضافي لكافة المستفيدين، لذا اليوم سنتطرق لتوضيح هل الدعم الإضافي لحساب المواطن مستمر وسنتطرق لتوضيح المزيد.

هل الدعم الإضافي لحساب المواطن مستمر

بالتزامن مع صرف حساب المواطن غدًا بدأ البحث حول إمكانية صرف الدعم الإضافي وهل هو مستمر أم لا ووفقًا لآخر أمر ملكي صادر سيتم صرفه إلى جانب الراتب الأساسي لكافة المستفيدين غدًا، أن أخر موعد لصرف الدعم الإضافي سيكون بدفعة ديسمبر المقبل.

تسجيل جديد حساب المواطن 1445

أصدر خادم الحرمين الشريفين استمرار التسجيل في حساب المواطن لكافة الراغبين في الحصول على الدعم بشكل شهري ولكي تتمكن من القيام بهذه الخطوة لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرةً إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

انقر على الخدمات ثم اختر تسجيل جديد.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

اضغط على خانة ارسال وستيم مراجعة طلبك.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

لكي تتمكن من استخدام الحاسبة لكي تتمكن من معرفة قيمة الاستحقاق الخاصة بك لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي: