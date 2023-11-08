الإعلان الـ 18 “هتاخد الشقة على المفتاح ومتشطبة” موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

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موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وفقًا لأحدث التصريحات التي تم الإعلان عنها من قبل الصندوق العقاري للإسكان في مصر، فقد يكون موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، في الربع الأخير من عام 2023 أي يكون في هذه الفترة الجارية بحد أقصى حتى نهاية شهر ديسمبر القادم 2023، ولكن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي بأن في حالة مخالفة أي شرط من شروح الحصول على الوحدات السكنية سوف يتم رفض الطلب تمامًا.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وضح الصندوق العقاري للإسكان الاجتماعي بأنه تكون أسعار شقق الإسكان الاجتماعي للشباب المقبلين على الزواج، حد أقصى يكون سعرها من 245 ألف جنية حتى 360 ألأف جنية، ويمكن أن يتم التقسيط بمقدم يعادل 15 ألف جنية فقط، وشهريًا بحد أقصى يتم تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات شهرية 650 جنية مصري، ويمكن تقسيط المبلغ المتبقي بحد اقصى 30 سنة.

مع العلم بأنه تكون مواصفات الشقق كالآتي: