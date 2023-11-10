“مهندس موقع ف البترول” وظائف شركة البترول الجديدة اليوم في مختلف محافظات الجمهورية 2023 برواتب خيالية//هتعيش سلطان زمانك

وظائف شركة البترول الجديدة يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون مؤهلات متعددة، حيث وفرت شركة البترول وظائف متعددة لجميع التخصصات والتي لم تقتصر فقط على خريجي الكليات العلمية، وذلك برواتب مجزية للغاية مع توفير الكثير من المزايا التي يحلم بها كثير من الخريجين حيث تعتبر شركات البترول واحدة من أبرز وأهم الشركات التي توفر وظائف مميزة للغاية يحلم بها الجميع، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يخص هذه الوظائف.

وظائف شركة البترول الجديدة

تعلن شركات البترول بشكل منتظم عن حاجاتها لكثير من الموظفين في التخصصات المختلفة من بينها ما يلي:

خريجي كليات الهندسة والكيمياء.

خريجي كليات الإعلام للعمل في العلاقات العامة.

خريجي كليات الحقوق للعمل في الشؤون القانونية.

فضلًا عن توافر فرص عمل لخريجي كليات الصيدلة والعلوم.

توفر الشركة كذلك بقسم البوفيه في شركة بترول.

كما توفر كذلك وظائف خاصة بالأطباء والمحاسبين في شركات البترول.

بالإضافة إلى توافر مشرفين شركات تغذية البترول.

وتتيح الشركة كذلك في قسم الطوارئ بقطاع البترول.

كما تتيح الشركة وظائف سائقين في قطاع البترول.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف شركات البترول 2023

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف شركات البترول ومن أبرزها ما يلي: