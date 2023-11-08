الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط الدور الثالث 2023 لعموم المحافظات

خلال هذه الفترة يعيش الطلاب حالة من القلق والتوتر فهم بانتظار نتيجة الصف الثالث المتوسط في الدور الثالث، بعدما قد تجاوزوا صعوبات متعددة خلال اختبارات الدور الأول والثاني، ومن المفترض أن عمليات التصحيح والتسجيل للدرجات لا تزال إلى الآن مستمرة، ولكن الطلاب بحاجة إلى التعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط الدور الثالث حتى يمكنهم معرفة نتائجهم.

نتيجة الثالث متوسط الدور الثالث

أعلنت وزارة التربية العراقية بأن النتائج الخاصة بالدور الثالث للصف الثالث المتوسط سيتم صدورها بعد أن ينتهي الكنترول من التصحيح والرصد للدرجات، إذ أن النتائج إلى الآن لم تنتهي بعد، وبالتالي لابد أن ينتظر الطلاب ويخططون إلى المرحلة القادمة استعدادًا لظهور النتيجة، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر استخدام موقع وزارة التربية وهي كالآتي:

أولًا عليك أن تدخل لرابط موقع وزارة التربية العراقية.

ثم بعدها اكتب الرقم الامتحاني التابع لك.

ادخل كافة المعلومات الشخصية التي تطلب منك خلال الاستعلام.

اختار بعدها خانة الصف الثالث المتوسط حتى تستعلم عن النتائج الخاصة به.

قم بتحديد الدور الثالث.

ثم اختار المحافظة المنتمي لها الطالب.

وعندما تظهر النتيجة يمكن تحميلها بصيغة pdf.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث متوسط

يعتقد كثيرًا من الطلاب بعد أن انتهت الاختبارات منذ اثنين نوفمبر بأن النتيجة قد ظهرت، ولكن ذلك غير صحيح وما انتشر في مواقع التواصل هو مجرد شائعات، إذ أن النتيجة لم يتم اعتمادها بعد، وحينما تظهر ستقوم وزارة التربية بالإعلان عنها وبشكل رسمي ومباشر في تقرير صحفي، ولابد من اعتماد الأخبار من قبل الصفحات الرسمية دون غيرها.